Målmand vender FCM ryggen i skuffelse

Fodbold. Målmanden Jonas Lössl har kontrakt med FC Midtjylland frem til 2025, men han afviser allerede nu at vende tilbage til klubben, når hans lejeophold i den engelske klub Brentford udløber til sommer. Det fortæller den 32-årige landsholdsreserve til TV2 Sport. Der har været for mange skuffelser i FCM, siden Lössl kom til klubben for et år siden. »Jeg føler ikke, at de gensidige forventninger, vi havde til hinanden, er blevet opfyldt, og derfor drager jeg nu videre i min karriere. Jeg ville have elsket at slutte, hvor det hele startede«, siger Lössl, der i efteråret i en periode var bænket og måtte se den 21-årige islænding Elias Olafsson stå mellem FCM-stængerne.





Dart. Peter ’Snakebite’ Wright var bagud med 4-5 i sæt mod Michael Smith i VM-finalen i London, men vandt 7-5 efter en tæt kamp, hvor spillerne skiftedes til at tage føringen. Den 51-årige Wright vandt foran 3.500 hujende, øldrikkende og medlevende tilskuere i de historiske Alexandra Palace-bygninger. VM-sejren indbringer Peter ’Snakebite’ Wright 500.000 pund, ca. 4,4 millioner kroner.