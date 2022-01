'Snakebite' kom fra baghjul og blev verdensmester

Dart. Peter ’Snakebite’ Wright var bagud med 4-5 i sæt mod Michael Smith i VM-finalen i London, men vandt 7-5 efter en tæt kamp, hvor spillerne skiftedes til at tage føringen. Den 51-årige Wright vandt foran 3.500 hujende, øldrikkende og medlevende tilskuere i de historiske Alexandra Palace-bygninger. VM-sejren indbringer Peter ’Snakebite’ Wright 500.000 pund, ca. 4,4 millioner kroner.

Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Tennis. Efter at have vundet kvalifikationsfinalen blev det til nederlag i 1. runde af hovedturneringen ved ATP-eventen i Adelaide i Australien for 18-årige Holger Rune. Franske Corentin Moutet vandt et tæt opgør med