Australiere raser over Djokovic' deltagelse i Australian Open uden den krævede vaccine

Tennis. En række sportsudøvere, læger og journalister er vrede og forvirrede over, at stjernen Novak Djokovic får lov til at stille op ved Australian Open. Det skriver det australske medie ABC News natten til onsdag dansk tid. Alle spillere ved grand slam-turneringen skal være vaccineret eller have en undtagelse for at kunne deltage. Tirsdag afslørede Djokovic, der ikke har villet udtale sig offentligt om sin vaccinationsstatus, at han har fået en medicinsk undtagelse, så han kan spille med i turneringen, der begynder 17. januar.

Flere spillere har ifølge ABC News fået en undtagelse, fordi de har haft covid-19 inden for de sidste seks måneder. Det vides ikke, om dette er tilfældet for Djokovic, eller hvad der ligger til grund for hans undtagelse. Alligevel bliver beslutningen kritiseret af blandt andet den tidligere legende i australsk fodbold Kevin Bartlett.

»Novak Djokovic er den bedste tennisspiller nogensinde. Glem Laver, Agassi, Federer, Sampras, Nadal, McEnroe, Connors og Borg, fordi Novak har vundet 20 grand slams, 87 titler og en milliard dollar, uden at nogen vidste, at han har en invaliderende sygdom. Vi bliver holdt for nar«, skriver Bartlett på Twitter.