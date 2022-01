Australsk premierminister: Djokovic skal præsentere bevis på sin dispensation fra vaccine. Ellers bliver han sat på næste fly hjem

Tennis. Novak Djokovic har fået dispensation fra Australiens krav om at være vaccineret mod corona for at kunne deltage i januars Australian Open i Melbourne. Men nu er der opstået tvivl om serberens dokumenter, som har ledt til dispensationen, skriver det australske medie ABC News. Derfor har landets indenrigsministerium nu indledt en yderligere undersøgelse af dispensationssagen, oplyser ABC News. Der oplyses ikke noget nærmere om, hvad tvivlen eller problemet med dokumenterne er. Blot at man