Novak Djokovic blev stoppet og sat i forhør ved ankomsten til lufthavnen i Melbourne

Tennis. Novak Djokovic er ved ankomsten til Melbourne blev stoppet i lufthavnen og bliver forhørt af de australske grænsemyndigheder, fordi der er opstået tvivl om serberen dispensation for indrejse til landet uden den krævede vaccination mod corona. Grænsemyndighederne har rettet henvendelse til delstaten Victorias sportsminister, Jaala Pulford, der ikke kan tage stilling til, hvorvidt Novak Djokovic er i besiddelse af et gyldigt visum. »Vi har altid været klare i spyttet på to punkter: Visumgodkendelser er et anliggende for den føderale regering, og medicinske dispensationer er et anliggende for læger, skriver Jaala Pulford på Twitter.

Novak Djokovic skulle have fået dispensation fra Australiens krav om at være vaccineret mod corona for at kunne deltage i januars Australian Open i Melbourne. Men nu er der opstået tvivl om serberens dokumenter, som har ledt til dispensationen, skriver det australske medie ABC News. Derfor har landets indenrigsministerium nu in