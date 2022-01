Clara Tauson viser storform og er klar til kvartfinale i Australien

Tennis. Clara Tauson er videre til kvartfinalen i en opvarmningsturnering til Australian Open. Torsdag besejrede den 19-årige dansker den otte år ældre kineser Lin Zhu med de knusende cifre 6-1, 6-0 i 2. runde i den ene af to sideløbende WTA-turneringer i Melbourne. Tauson, der rangerer som nr. 44 i verden, kom forrygende fra start mod ranglistens nr. 114, der blot vandt otte bolde i første sæt. Og selv om selve spillet var lidt mere jævnbyrdigt i andet sæt, vandt danskeren altså alle partierne. I kvartfinalen venter Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland.

Håndbold. Norsk bekymring for coronasmitte har ført til en aflysning af torsdagens EM-test mod de danske håndboldmænd. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) torsdag i en pressemeddelelse. Det var planen, at Mikkel Hansen og holdkammeraterne skulle møde Norge to gange for at teste EM-formen. Der er dog fortsat planer om at afvikle lørdagens opgør. Sportschef Morten Henriksen ærgrer sig over, at den ene kamp mod Norge er væk. »Vi er meget kede af den her aflysning. Vi har i Dansk Håndbold Forbund og på herrelandsholdet gjort alt, hvad vi kunne for, at vi med ro i sindet kunne spille testkampen mod Norge i aften«, siger Morten Henriksen.

Tennis. Rafael Nadal spillede tidligt torsdag morgen dansk tid sin første kamp på ATP Tour siden august sidste år, da han trådte ind i Melbourne Summer Set