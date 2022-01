Nadal om Djokovic: Han kendte reglerne og må tage konsekvenserne

Tennis. Novak Djokovic’ deltagelse i Australian Open er tvivlsom, efter at verdensetteren er blevet nægtet indrejse i Australien. Serberen hævder, at han har fået dispensation fra Australiens coronakrav for indrejse, men myndighederne har alligevel nægtet ham indrejsevisum, og sagen skal nu behandles på mandag. Konkurrenten Rafael Nadal, der har modtaget to vaccinestik, har ikke den store sympati for Djokovic.

»Hvis man er vaccineret, så står det klart for mig, at så må man godt spille Australian Open og alle andre steder«, siger Rafael Nadal ifølge Ritzau. »Han har truffet sine egne beslutninger, og det står alle frit for, men så følger der også nogle konsekvenser med. På nogle måder har jeg ondt af ham. Men han har kendt til reglerne i mange måneder, og han har taget sin egen beslutning«, siger Nadal om serberen, der har vundet de seneste tre udgaver af Australian Open.

Spanieren er kendt som vaccinetilhænger, mens Djokovic ikke har ønsket at offentliggøre sin vaccinestatus.

Tennis. Clara Tauson er videre til kvartfinalen i en opvarmningsturnering til Australian Open. Torsdag besejrede den 19-årige dansker den otte år ældre kineser Lin Zhu med de knusende cifre 6-1, 6-0 i 2. runde i den ene af to sideløbende WTA-turneringer i Melbourne. Tauson, der rangerer som nr. 44 i verden, kom forrygende fra start mod ranglistens nr. 114, der blot vandt otte bolde i første sæt. Og selv om selve spillet var lidt mere jævnbyrdigt i andet sæt, van