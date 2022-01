Norge aflyser håndboldkamp mod Danmark af coronafrygt

Håndbold. Norsk bekymring for coronasmitte har ført til en aflysning af torsdagens EM-test mod de danske håndboldmænd. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) torsdag i en pressemeddelelse. Det var planen, at Mikkel Hansen og holdkammeraterne skulle møde Norge to gange for at teste EM-formen. Der er dog fortsat planer om at afvikle lørdagens opgør. Sportschef Morten Henriksen ærgrer sig over, at den ene kamp mod Norge er væk. »Vi er meget kede af den her aflysning. Vi har i Dansk Håndbold Forbund og på herrelandsholdet gjort alt, hvad vi kunne for, at vi med ro i sindet kunne spille testkampen mod Norge i aften«, siger Morten Henriksen.

Tennis. Rafael Nadal spillede tidligt torsdag morgen dansk tid sin første kamp på ATP Tour siden august sidste år, da han trådte ind i Melbourne Summer Sets 2. runde. Det endte med en 6-2, 7-5-sejr over Ricardas Berankis fra Litauen, og spanieren skal i kvartfinalen møde enten australske Alexei Popyrin eller hollandske Tallon Griekspoor. Nadal har holdt den lange pause på grund af en dårlig fod, der skulle opereres og senere på grund af en positiv coronatest. Den 20-foldige grand slam-vinder har udtrykt meget beskedne forventninger til sæsonstarten, men kan måske i opvarmningsturneringen til Australian Open finder noget rytme, f