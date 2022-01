EM-tilskuere i Parken er indstillet til Fifa-pris

Fodbold. Robert Lewandowski, Lionel Messi og Mohamed Salah er topnavnene, når Fifa, Det Internationale Fodboldbund, 17. januar uddeler sine årlige priser, ’The Best’, men blandt de nominerede er også tilskuerne i Parken til EM-kampen Danmark og Finland. Interaktionen mellem danske og finske fans, der skiftedes til at råde ’Christian’ og ’Eriksen’, da kampen var blevet genoptaget efter danskerens hjertestop, er nomineret i fan-kategorien sammen med tyske tilskuere og en 12-årig engelsk pige, Imogen Papworth-Heidel. Den bedste kvindelige fodboldspiller skal vælges mellem Sam Kerr, Jennifer Hermoso og Alexia Putellas, og den bedste træner bliver Pep Guardiola, Roberto Mancini eller Thomas Tuchel.

Fodbold. »Døren er åben for Christian«, sagde Antonio Conte blandt andet, da Tottenhams manager på dagens pressemøde blev spurgt til den klubløse dansker. Conte og Eriksen var sidste sæson med til at hjemføre det italienske mesterskab med Inter, inden Conte skiftede til Tottenham og Eriksens karriere blev sat på pause. »Vi taler om en rigtig vigtig spiller. Men især en fantastisk mand. Hvad der skete i sommer, var slet ikke godt for folk, som har arbejdet med ham, og som kender ham. Jeg var bange i det øjeblik. Og at se ham spille fodbold nu er en fremragende nyhed. Jeg mener altid, at døren er åben for Christian«, sagde Antonio Conte.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty har fået et fremragende comeback efter fire måneders pause. 10 dage før starten på Australian Open vandt den 25-årige australier, der har ligget nummer 1 de seneste 102 uger, 6-3, 6-4 over amerikaneren Sofia Kenin (ve