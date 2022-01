FA Cup-kampene må undvære et par skadede profiler

Fodbold. Jamie Vardys skade i det ene baglår er værre end først antaget, så Leicester må undvære deres 34-årige topscorer i op til otte uger, siger manager Brendan Rodgers på fredagens pressemøde forud for Leicesters pokalkamp mod Watford. Knaps så slemt ser det ud for Son Heung-Min, der blev skadet i ligapokalkampen forleden mod Chelsea. »Vi er skuffede på ’Sonnys’ vegne, for dagen efter kampen mod Chelsea følte han smerte i sit ene ben. Han er blevet skannet og vil formentlig misse to uger«, siger manager Antonio Conte til Tottenhams hjemmeside. Tottenham kan formentlig klare den første opgave uden sydkoreaneren, når lørdagens modstander i FA Cuppen er hjemme mod Morecambe fra den tredjebedste række. I forvejen er adskillige engelske klubber uden spillere, der er enten coronasmittede eller deltager i de kommende ugers African Cup of Nations.

