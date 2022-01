Mens alle snakker Djokovic, brager Spanien ind i stor holdfinale

Tennis. Spanien er klar til finalen ved ATP Cup i Sydney søndag, efter både Pablo Carreno Busta og Roberto Bautista Agut fredag vandt deres singler i semifinalekampen mod Polen. Især opgøret mellem Bautista Agut og Hubert Hurkacz fik tilskuerne op af stolene i Ken Rosewall Arena. Spillerne leverede hele vejen igennem tennis på et virkelig højt niveau, inden spanieren vandt den tætte duel 7-6 (8/6) 2-6, 7-6 (7/5). Den anden semifinalen spilles mellem Canada og Rusland natten til lørdag dansk tid.

Tennis. En tjekkisk deltager i Australian Open, Renata Voracova, er blevet placeret i et karantænehotel i Melbourne og bedt om at forlade landet af den australske grænsekontrol. Det beretter ABC News i Australien. Voracova lever ikke op til Australiens indrejseregler i forhold til corona. Den tjekkiske tennisspiller har dog opholdt sig i Australien i et stykke tid. Nr. 1 på mændenes rangliste, Novak Djokovic, er ligeledes anbragt på et karantænehotel efter at have fået afvist sit visum. 38-årige Voracova er doublespecialist, rangeret som nr. 81 i den række.

Tennis. Australiens indenrigsminister, Karen Andrews, har fredag set sig nødsaget til at afvise, at tennisstjernen Novak Djokovic bliver holdt fanget i landet. Det sker, efter serberens forældre har beskyldt den australske regering for at holde deres søn i ’fan