Barcelona-stjerne afslører sin løn

Fodbold. FC Barcelona-stjernen Gerard Pique har i et forsøg på at irettesætte en journalist afsløret sin løn.

Ritzau beretter, at journalisten Lluis Canut fra tv-kanalen Esport3 har påstået, at forsvarsklippen tjener 200 millioner årligt, men Pique har taget til genmæle ved at poste et billede af et kontoudtog på Twitter, hvor en udbetaling på 2,3 millioner euro (17,3 millioner kroner, red.) afsløres. Det er ifølge Pique lønudbetalingen for et halvt år.

Tennis. 19-årige Clara Tauson er slettet fra deltagerlisten ved den kommende uges WTA-turnering i Adelaide. Det skriver Ritzau. Tauson, der var stærkt spillende i årets to første kampe, trak sig fredag fra sin kvartfinale i Melbourne med en lårskade. Clara Tauson får dermed ikke flere turneringskampe, før det går løs ved Australian Open 17. januar.

»Hun bliver i Melbourne og vil med restitution og behandling arbejde på at blive klar igen hurtigst muligt«, oplyser Clara Tausons far, Søren Tauson, til Ritza