Dolbergs tørre hug med højre sendte Nice på vinderkurs

Fodbold. Kasper Dolberg scorede sit femte ligamål i denne sæson, da han bragte Nice foran 1-0 i 3-0-sejren i den franske Ligue 1 på udebane mod Brest, der endda spillede 70 minutter med 11 mod 10. Den danske angriber trykkede i 13. minut fra ca. 18 meters afstand og sendte bolden resolut over i det lange hjørne. Med 36 point for 20 kampe bejler Nice til en plads i næste sæsons Champions League.

Fodbold. Kontinentalmesterskabet Africa Cup of Nations indledes søndag i Cameroun – og pandemien skal trods smitte på mange hold i hvert fald ikke diktere spillets gang. Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) meddeler således, at hvis man har 11 friske spillere, så skal man stille op til kamp. I tilfælde af, at man ikke har en coronanegativ målmand, så må en markspiller ind mellem stængerne. Kan et hold ikke stille med 11 spillere, så taberdømmes det som udgangspunkt med 0-2.