Fodbold på afrikansk: Har man 11 mand, så skal der spilles

Fodbold. Kontinentalmesterskabet Africa Cup of Nations indledes søndag i Cameroun – og pandemien skal trods smitte på mange hold i hvert fald ikke diktere spillets gang. Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) meddeler således, at hvis man har 11 friske spillere, så skal man stille op til kamp. I tilfælde af, at man ikke har en coronanegativ målmand, så må en markspiller ind mellem stængerne. Kan et hold ikke stille med 11 spillere, så taberdømmes det som udgangspunkt med 0-2.

