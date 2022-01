De forsvarende mestre trækker afrikansk bundrekord endnu længere ned

Fodbold. Algeriets forsvarende afrikanske mestre fik en skuffende start på Africa Cup of Nations-titelforsvaret i Cameroun, da det i åbningskampen i gruppe E i millionbyen Douala blot blev til 0-0 mod Sierra Leone. Outsiderne med superligaspillerne Mustapha Bundu (AGF) og Alhaji Kamara (Randers) i startopstillingen agerede kløgtigt mod Algeriets favoritter, der oftest løb forgæves mod en ganske velorganiseret modstander med en sprælsk Mohamed Kamara som sidste skanse i målet. Med turneringens første 0-0-kamp fik scoringsgennemsnittet i dette års Africa Cup of Nations endnu et dyk nedad. Der er blot scoret 8 gange i de første 7 kampe, hvilket giver en snit på 1,14 mål per kamp. Bundrekorden for turneringen er et gennemsnit på 1,44 mål per kamp i 1988.