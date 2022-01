Djokovic smiler på træningsbanen, men presses af nye oplysninger

Tennis. Novak Djokovic fik mandag rettens ord for, at han kan opholde sig i Australien, men den australske immigrationsminister har trods retskendelsen fortsat mulighed for at fratage den serbiske superstjerne visum. Nu presses Novak Djokovic angiveligt af endnu en faktor, der kan bringe hans ophold – og dermed hans Australian Open-titelforsvar – i fare. Avisen The Sydney Morning Herald skriver således, at myndighederne er begyndt at interesse sig for en oplysning, Djokovic har afgivet i et dokument i forbindelse med hans ophold.