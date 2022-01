Solgt: Træner fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til, og sætter gang i en rokade i Superligaen

Fodbold. En trænerrokade er sat i gang i den danske Superliga. AaB meddeler onsdag, at Marti Cifuentes efter et års ansættelse er købt fri af sin kontrakt med nordjyderne af svenske Hammarby, hvor spanieren som udgangspunkt tiltræder 1. marts.

»Timingen er for vores vedkommende langt fra optimal, men vi har igangsat en ny rekrutteringsproces, så vi forhåbentlig inden længe kan præsentere en ny cheftræner«, siger AaB-sportschefen Inge André Olsen, der dog kan trøste sig med, at Stockholm-klubben har skullet betale kompensation for at skrive kontrakt med Cifuentes. Marti Cifuentes, som nåede 40 kampe i spidsen for AaB, fik tilbudt et job, han ikke kunne sige nej til. »Hverken sport