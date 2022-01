Græsk tennisstjerne om Djokovic-saga: Flertallet af os ligner jo fjolser

Tennis. Som det ser ud lige nu, får Novak Djokovic lov at stille op til sit titelforsvar i grand slam-turneringen Australian Open, der starter i næste uge. Verdens nr. 4, græske Stefanos Tsitsipas, mener, at Djokovic »... helt sikkert spiller efter sine egne regler«. »Ingen troede for alvor, at de kunne komme til Australien uden at være vaccineret og følge protokollerne. Det kræver meget at gøre det og skabe usikkerhed om grand slam-turneringen. Det tror jeg ikke, at mange ville gøre«, siger Stefanos Tsitsipas ifølge Reute