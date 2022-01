Belgisk superstjerne skaffer Manchester City den 12. sejr på stribe

Fodbold. Kevin De Bruyne blev matchvinder for Manchester City, da holdet lørdag eftermiddag tog imod Chelsea i Premier Leagues topkamp denne weekend. Med sejren er City nu 13 point foran Chelsea på andenpladsen. Md to kampe til gode kan Liverpool i tilfælde af succes overhale Chelsea og indtage anden pladsen. Søndag eftermiddag tager Jürgen Klopps mandskab imod Thomas Franks fra Bentford.

Fodbold. Borussia Dortmunds ombejlede angriber Erling Haaland føler sig presset af sin tyske arbejdsgiver til at træffe et valg omkring fremtiden. Selv om den 21-årige nordmand har kontrakt frem til sommeren 2024, vil Dortmund have vished for, at målmaskinen har tænkt sig at blive i klubben i næste sæson. »I de seneste seks måneder har jeg valgt ikke at sige noget af respekt for Dortmund, men nu er klubben begyndt at lægge pres på for at få mig til at tage en beslutning. Jeg ønsker kun at spille fodbold, men de presser mig omkring fremtiden, så det betyder, at jeg må træffe et valg snart«, siger Erling Haaland til norsk Viaplay. Angriberen, der fredag scorede to gange i en 5-1-sejr over Freiburg i Bundesligaen, slår fast, at Dortmunds pres er forstyrrende for ham. »Jeg ønsker ikke, at vi skal gøre det nu. Vi er midt i en svær periode med mange kampe. Jeg har