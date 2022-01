Holger Rune efter femsætsdrama: Jeg kunne slet ikke bevæge mig

Tennis. Holger Rune er færdig ved Australian Open i Melbourne trods en pragtindsats i et femsætsdrama i 1. runde mod sydkoreaneren Kwon Soonwoo, der vandt 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 efter mere end tre timers kamp. Holger Rune var godt slidt efter dysten. »Det var en god kamp indtil begyndelsen af fjerde sæt, hvor jeg godt kunne mærke, at mine ben begyndte at spænde lidt op. Da jeg kom foran 2-0 (i sættet, red.), begyndte jeg at spænde fuldstændigt unødvendigt i benene, og jeg kunne slet ikke bevæge mig«, siger den 18-årige dansker til Ritzau.

I femte sæt fik Holger Rune behandling og ekstra væske, som fik ham gennem kampen. »Jeg var bange for at bevæge mig, fordi jeg vidste ikke, om kramperne ville vende tilbage«, siger Holger Rune til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes, jeg spillede godt og frit, og at jeg var bedre end ham. Hvis jeg havde været fuldt fysisk klar, så havde jeg vundet. Sådan er det«.