Med Djokovic ude drømmer han om at gå hele vejen

Tennis. Den finaleseedede russer Daniil Medvedev er ved Australian Open klar til 2. runde efter sejr mod schweizeren Henri Laaksonen 6-1, 6-4, 7-6. Sidste år nåede Medvedev finalen, men tabte til Novak Djokovic. Det vil Medvedev gerne have lavet om på i år. »Jeg kan lide at spille her, jeg kan lide at spille på hardcourt, og jeg ønsker at gøre det bedre end sidste år«, lyder det ifølge Ritzau fra Medvedev, der til gengæld måtte se sin træningspartner forlade Australian Open uden at komme i kamp. Norske Casper Ruud (seedet 8) døjer med en ankelskade, han pådrog sig under træning med Medvedev. I 2. runde skal Medvedev møde vinderen af kampen mellem briten Liam Broady og den australske sprællemand Nick Kyrgios.

Australien Open kan i øvrige give Daniil Medvedev lidt af en sidegevinst. Vinder han sin kamp i 2. runde vil han – med mindre Novak Djokovic’ ranglisteplacering bliver fastfrosset af ATP – faktisk gå forbi den skandaliserede serber og dermed være i spil til førstepladsen, som også tyskeren Alexander Zverev har en outsidermulighed for at erobre.