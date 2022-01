NHL-afbud har ændret spillereglerne: Danskerne tager til OL for at skabe et resultat

Ishockey. Der er seks spillere med NHL-fortid i den danske trup til vinter-OL i Beijing. Den rutinerede back Philip Larsen fra Ufa i KHL har meldt afbud af personlige årsager. Danmark er ved OL i gruppe med Schweiz, Tjekkiet og Rusland og kommer på hårdt arbejde, men holdet er ikke uden chancer, vurderer anfører Peter Regin. »Vi er underdogs i vores pulje, men turneringsbilledet har ændret sig på grund af NHL-afbuddene«, siger Regin og tilføjer:

»Vi mangler selv vores topspillere fra NHL, men vi er en lille gruppe ishockeyspillere i Danmark, så vi kender hinanden, og alle kender spilkonceptet. Vi tager ikke til Beijing for at være turister. Vi tager derover for at skabe et resultat«.

Tennis. Fem sejre mere og så er han målt på grandslam-titler alle tiders største. Med Novak Djokovic’ manglende deltagelse i Australian Open har spanieren Rafael Nadal muligheden for at vinde sin 21. og dermed rekordudløsende grandslam-titel. Og den spanske veteran er godt på vej. Den tyske kvalifikationsspiller Yannick Hanfmann blev affærdiget 6-2, 6-3 og 6-4 i 2. runde. I næste runde venter russeren Karen Khachanov eller franske Benjamin Bonzi.