Frans Nielsen indstiller karrieren efter denne sæson

Fodbold. Martin Braithwaite er spilleklar igen og står overfor comeback efter en skadespause på fire måneder, siger FC Barcelonas cheftræner, Xavi, på et pressemøde forud for torsdagens pokalottendedelsfinale mod Athletic Bilbao. »Braithwaite har det rigtig godt. Vi får at se, om han bliver en del af truppen torsdag. Martin er en holdspiller med vindermentalitet. Han er en fremragende professionel. Hans genoptræning er gået hurtigere, fordi han er så professionel«, siger Xavi. Maetin Braithwaite blev skadet i sæsonens tredje ligakamp, 29. august mod Getafe, men har brugt pausen på at gennemgå en forandring. »Jeg lærer en masse ting om mig selv - både som menneske og spiller - i den her periode, og det gør også, at den Martin Braithwaite, der blev skadet, er død, når jeg kommer tilbage. Det er en ny spiller, der kommer tilbage. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg går og smiler hver dag over det«, sagde Braithwaite til TV2 Sport for et par måneder siden.

