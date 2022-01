Island er blevet ramt af corona før EM-brag mod Danmark

Håndbold: Danmark og Island brager torsdag sammen i mellemrunden EM i håndbold, og det er med danskerne som favoritter. Og den værdighed er ikke blevet mindre, efter at Island er blevet ramt af tre coronatilfælde. Onsdag aften meddeler Islands håndboldforbund på sin hjemmeside, at målmand Björgvin Páll Gústavsson, Elvar Örn Jónsson og Ólafur Andrés Gudmundsson alle er blevet testet positive for corona. De er dermed sendt i isolation og deltager ikke i kampen mod Danmark. Island har heller ikke udtaget nogen erstatninger for trioen.

Fodbold. Andreas Cornelius scorede sæsonens 11. ligamål, da Trabzonspor hjemme mod Giresunspor spillede 1-1 og dermed satte point til for anden kamp i træk. Trabzonspor er dog fortsat tophold i den tyrkiske liga med et forspring på 9 point til Konyaspor, der har spillet en kamp færre. Cornelius er på andenpladsen på topscorerlisten efter serberen Aleksandar Pešić fra Fatih Karagümrük, der har scoret 12 gange.

Fodbold. Yussuf Poulsen scorede for første gang siden 6. november, da RB Leipzig med en sejr på 2-0 over Hansa Rostock avancerede til kvartfinalerne i den tyske pokalturnering, der er uden Bundesligaens tre øverste hold, Bayern München, Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen. Poul