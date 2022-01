Verdensstjerne skulle grave en ekstra gang i hukommelsen, da Clara Tauson blev et tema

Tennis. Clara Tausons kamp i 2. runde ved Australian Open i Melbourne mod esteren Anett Kontaveit er på torsdagens tidlige program. Kampen afvikles på den næststørste arena og der er kampstart kl. 01 natten til torsdag. 6.-seedede Anett Kontaveit skulle ifølge Ritzau lige grave en ekstra gang i hukommelsen, da hun blev bedt om at beskrive den 19-årige dansker på et pressemøde.

»Jeg har aldrig spillet mod hende – er jeg ret sikker på. Men jeg synes, at hun er en lovende ung spiller, og hun gør det godt. Jeg har set nogle af hendes kampe, og hun kan være rigtig farlig. Så man er nødt til at være klar mod hende, og jeg får brug for at spille noget god tennis«, siger Anett Kontaveit, der efter flere finaletriumfer sidste efterår lige pludselig er blevet verdensstjerne og top-10-spiller.

»Hun må have en masse selvtillid. Det ville jeg i hvert fald have, hvis jeg havde hendes resultater på det seneste. Jeg skal spille noget rigtig god tennis mod hende for at spille med om sejren«, lyder analysen fra Clara Tauson over for Rit