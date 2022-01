Superligaklub lukker døren for rivaler: Vores træner bliver her

Fodbold. Det bliver ikke Randers-træneren Thomas Thomasberg, der skal overtage cheftjansen hos superligarivalerne fra AaB, der siger farvel til spanieren Marti Cifuentes.

Randers FC meddeler på sin hjemmeside, at forhandlingerne og dialogen med ligakonkurrenterne fra AaB om et muligt skifte for træneren er afsluttet. »Interessen for ham har været stor, men vi har ikke kunnet blive enige med AaB om en passende aftale, og derfor har vi nu lukket dialogen for at få arbejdsro for såvel Thomas som Randers FC«, siger klubbens sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.