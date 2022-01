Eriksen satser det hele på Premier League

Fodbold. Alt tyder på, at den klubløse Christian Eriksen vender tilbage til den engelske Premier League, hvor han tidligere har spillet med stor succes i Tottenham. Det slår den 29-årige danskers agent fast. »Christian vil til Premier League, og jeg forventer, at det sker«, siger Eriksens agent, Martin Schoots, ifølge Ritzau til det hollandske medie Telegraaf. Agentens udmelding kommer, efter at Eriksen fredag besøgte sin tidligere klub Ajax. »Han vil til en klub, hvor han kan spille så meget som muligt. For at komme til VM skal han være fit og aktiv på højeste mulige niveau«, siger Martin Schoots.

Direkte sport i tv Lørdag 22. januar TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-­Kroatien (m) TV 2 Sport 09.30 Badminton: Syed Modi India Int. 15.30 Håndbold: Montenegro-Holland (m) 18.00 Håndbold: Frankrig­-Island (m) 21.00 Fodbold: Atlético Madrid­-Valencia 01.00 Basketball: Milwaukee-­Sacramento TV3+ 16.00 Fodbold: Manchester U-­West Ham 22.0