Jacob Holm skal dirke hollandsk forsvar op som dansk playmaker

EM-håndbold. Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mathias Gidsel har været faste kort i Nikolaj Jacobsens startopstilling, når der har været vigtige point på spil ved EM. Men i tredje kamp i mellemrunden mandag aften får Jacob Holm chancen fra start, oplyser landsholdsassistent Henrik Kronborg halvanden time før kampstart. »Jacob har gjort det rigtig godt på landsholdet længe. Lauge har været med og trukket en stor del, og vi vil meget gerne have Jacob i spil fra start. Jeg tror, at han kommer til at passe rigtig godt ind i dag. Han er frisk og glæder sig meget«, siger Henrik Kronborg. Ud over Holm, Hansen og Gidsel er Lasse Svan og Magnus Landin med som fløje, mens Simon Hald begynder på stregen. Når Danmark forsvarer, kommer Lasse Andersson og Magnus Saugstrup ind i stedet for Jacob Holm og Mikkel Hansen.

EM-håndbold. Efter en hæsblæsende afslutning tabte Island 22-23 til Kroatien ved EM i Ungarn og Slovakiet, og dermed kan Danmark med en sejr senere mandag over Holland spille sig i semifinalen. Island var ellers særdeles godt spillende og foran med 4 mål i 1. halvleg. Efter pausen gik islændingene indledningsvis helt ned og scorede kun to gange i det første kvarter. Kroatien bragte sig foran med 5 mål, men Island fik sig kæmpet tilbage og kom foran 22-21. Ved 22-22 brændte Island et frit skud, og så kunne Kroatien sikre sig sejren. Island kan stadig nå semifinalen, hvis holdt onsdag besejrer