Tennis. Serven er som regel en hjørnesten i et succesfuldt spil, og at den 23-årige hviderusser Aryna Sabalenka derfor overhovedet kunne spille sig frem til 1/8-finalerne ved Australian Open er faktisk et lille mirakel. Den 2. seedede Sabalenka har siden opvarmningsturneringerne kæmpet med at få sin serv til at fungere optimalt, men for hver dobbeltfejl hun har lavet, har fejlkvoten sat sig i baghovedet og intensiveret en i forvejen ond spiral.

Foto: Aaron Francis/Ritzau Scanpix Aryna Sabalenka lavede 56 dobbeltfejl i 4 kampe.