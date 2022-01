AaB's nye cheftræner er et ønskevalg, for førstevalget kunne de ikke få

Fodbold. Superligaklubben AaB har hyret en ny træner, men den nuværende Viborg-boss Lars Friis tiltræder først 1. august, hvorfor nordjyderne i foråret må gå på jagt efter en superligamedalje med en nødløsning som cheftræner.

»Vi har stor tillid til vores nuværende stab, og vores assistenttrænere Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark vil i den kommende tid fortsætte med at stå i spidsen for truppen, men vi vil ikke afvise, at vi skal have fundet en midlertidig løsning til at varetage cheftrænerrollen, indtil Lars Friis tiltræder«, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen.

»Lars Friis er et øns