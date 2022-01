Otte personer er døde ved fodboldkamp i Cameroun

Fodbold. 1/8-finalekampen mellem Cameroun og Comorerne i African Cup of Nations mandag aften har fået tragiske følger. Mindst otte personer er således omkommet uden for Olembe Stadium i Camerouns hovedstad, Yaounde. Det skriver Ritzau. De otte personer er omkommet i forbindelse med, at et menneskehav i et stormløb forsøgte at komme ind på stadion for at se kampen. »Der er blevet registreret otte dødsfald. To kvinder i trediverne, fire mænd i trediverne, et barn og et uidentificeret lig, der er blevet taget med af familien«, hedder det i en rapport fra Camerouns sundhedsministerium.

