Clara Tausons besejrer holder kurs mod sensationen i Melbourne

Tennis. Danielle Rose Collins har gjort det igen. Kvinden fra Florida er fremme i semifinalen ved grand slam-turneringen Australian Open. Egentlig er Collins ikke det helt åbenlyse talent, men hun er en stor fighter, hvilket med nød og næppe bragte hende forbi Clara Tauson i 3. runde, og nu er hun efter en mere sikker 7-5, 6-1-sejr over franske Alizé Cornet natten til onsdag dansk tid klar til at udfordre 20-årige Iga Swiatek. Polakken fik med besvær knækket den estiske veteran Kaia Kanepi 4-6, 7-6, 6-3. I 2019, hvor de forsvarende Australian Open-mestre Roger Federer og Caroline Wozniacki tabte til hhv. Stefanos Tsitsipas og Maria Sharapova, og hvor Tauson vandt juniorernes titel, kæmpede Danielle Collins sig frem til sin første grand slam-semifinale, hvor hun tabte til Petra Kvitova. Denne gang er hun heller ikke favorit til en finaleplads, men Swiatek kommer til at kæmpe hårdt for en titelkamp.