Nadal er klar til at indtage tronen, men skuffelsen lurer lige om hjørnet

Tennis. Spanieren Rafael Nadal (seedet 6) er klar til at indtage tronen som alle tiders mest vindende spiller i grandslamsammenhæng. Ved Australian Open i Melbourne besejrede han italieneren Matteo Berrettini i fire sæt i semifinalen og er dermed for sjette gang i finalen, hvor han søndag har mulighed for at vinde karrierens 21. grandslamtitel og dermed sætte sig alene på den rekord, han i øjeblikket deler med Roger Federer og den skandaliserede Novak Djokovic. Mod den syvendeseedede Matteo Berrettini sejrede Nadal 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal vandt Australian Open i 2009, men har siden tabt hele fire finaler i Melbourne. Skuffelsen kan altså lure lige om hjørnet, når han søndag i finalen møder enten grækeren Stefanos Tsitsipas (4) eller Daniil Medvedev (2) fra Rusland.

