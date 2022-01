Brøndby sælger endnu en nøglespiller og FCM køber ind

Fodbold. Endnu en bærende kraft har forladt superligaklubben Brøndby. Efter topscorer Mikael Uhres skifte til Philadelphia Union i USA er det den 20-årige Morten Frendrup, der har fået en ny klub. Midtbanemanden skifter til den italienske til Serie A-klub Genoa på en kontrakt af ukendt længde. »Dette skifte er en kæmpe mulighed for Morten, som vi ikke vil stå i vejen for. Hverken vi eller Morten var i markedet for et skifte her og nu«, siger Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen og tilføjer: »Men Genoa er dukket op med en meget seriøs, samlet pakke til Morten og en ganske markant transfer til os«.

Direkte sport i tv Søndag 30. januar TV 2 15.30 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) 18.00 Håndbold: Spanien-Sverige (m) TV 2 Sport 17.55 Cykelcross: VM, junior (m) 21.25 Cykelcross: VM, elite (m