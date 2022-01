FC København og Brøndby køber ind

Fodbold. FC København har på transfervinduets sidste åbningsdag købt den 19-årige nigerianske kantspiller Akinkunmi Amoo i svenske Hammarby og udstyret ham med en kontrakt frem til udgangen af 2026. »Han har et helt utroligt antrit og kan virkelig sætte folk af med sine driblinger. Han bringer i den grad X-factor og en ny trussel ind i vores offensiv, hvor vi kommer til at have mange strenge at spille på«, siger FCK-cheftræner Jess Thorup. Amoo er noteret for 13 mål og 9 assist i 48 kampe for Hammarby.

Øvrige handler på deadlineday

Den 22-årige midterforsvarer Frederik Alves Ibsen skifter fra West Ham United til Brøndby IF på en kontrakt gældende frem til sommeren 2026.

Viborg polstrer defensiven med den schweizisk midtstopper Nicolas Bürgy. Han er lejet i Young Boys.

Silkeborg har lejet Lukas Engel hos Vejle for resten af sæsonen

Atletik. Det var for godt til at være sandt, da amerikaneren Ryan Crouser tilsyneladende forbedrede sin indendørsverdensrekord i kuglestød med hele 56 centimeter.