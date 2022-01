FC København scorer kassen på salg af landsholdsangriber

Fodbold. FC København er særdeles aktive på transfermarkedet. Klubben meddeler således, at der i kølvandet på indkøbene af en nigeriansk kantspiller og en fransk angriber nu også er solgt en spiller. Publikum i Parken har for sidste gang i denne omgang set landsholdsangriberen Jonas Wind optræde i den hvide trøje. 22-årige Jonas Wind skifter til den tyske Bundesliga, hvor han frem til 2026 er på kontrakt i Wolfsburg. FCK meddeler, at handlen har en positiv virkning på resultatet før skat på 83 millioner kroner, hvilket peger i retning af en handel til omkring 100 millioner kroner. Jonas Wind kom til FCKs talentafdeling i 2012 og nåede 114 kampe og 46 mål på førsteholdet.

»Det er meget svært at sætte ord på, hvad FC København betyder for mig. Klubben har altid været en kæmpe del af mit liv, og jeg har haft et utal af store oplevelser her – både som ungdomsspiller og senior«, siger Jonas Wind og tilføjer: »Jeg har elsket at spille for FCK og holdt med klubben, siden jeg var dreng, og vores veje krydses helt sikkert igen«.

Jonas Winds nye klub ligger aktuelt placeret på en skuffende 15. plads i den beste tyske række. Hvad der er endnu mere prekært, er at der kun er tre point ned til en direkte nedrykningsplads. Frem for at spille med om titlen i Superligaen, skal Wind i VM-året spille om at undgå nedrykning.

Øvrige handler på deadlineday