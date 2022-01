Frederik Holst vender hjem og Riza Durmisi udlejes til Holland

Fodbold. Riza Durmisi har spillet 23 landskampe, men ingen siden 2018, da han skiftede til Lazio, og nu skal den 28-årige venstreback forsøge at genstarte karrieren i Sparta Rotterdam. Den hollandske klub har for resten af sæsonen lejet Durmisi, der de seneste to sæsoner har været udlejet til henholdsvis franske Nice og Salernitana i den italienske Serie B. »Vi har i alle test set, at han er fit, og det har vi fået bekræftet under vores besøg ved Lazios træninger. Vi er imponerede over de muligheder, Riza Durmi