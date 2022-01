Vild rekordforbedring måtte trækkes tilbage

Atletik. Det var for godt til at være sandt, da amerikaneren Ryan Crouser tilsyneladende forbedrede sin indendørsverdensrekord i kuglestød med hele 56 centimeter. Ved Millrose Games i New York blev den olympiske mester i første omgang ellers noteret for alle tiders længste stød med 23,38 meter, men laserteknologien, der måler op, havde svigtet og stødet var reelt omkring 22,50 meter. Det skriver atletikhjemmesiden letsrun.com. »A new world record«, lød det fra halspeakeren i New York, inden det gik op for officials, at det var gået helt galt med opmålingen.

Direkte sport i tv Mandag 31. januar TV3 Sport 19.00 Håndbold: Storhamar­.Herning/Ikast (k) 21.15 Fodbold: Paris SG­-Nice 01.05 Ishockey: Columbus­-Florida TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Boston-­Miami

Amerikansk fodbold. NFL-finalen, den såkaldte Super Bowl, bliver et opgør mellem Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams. Cincinnati Bengals bookede den første finalebillet ved at komme fra baghjul og levere et stort comeback mod Kansas City Chiefs, der blev slået 27-24. Kansas førte ellers 21-3. Los Angeles Rams trak det længste strå mod San Francisco 49ers, da de vandt 20-17 og spillede sig i finalen for anden gang på tre år. 13. februar afvikles Super Bowl på Rams’ hjemmebane, hvor Cincinnati spiller finale for første gang siden 1989.

Cykling. Den britiske OL-guldvinder i mountainbike Thomas