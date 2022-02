Olympisk. Ishockeylandsholdsspillerne Matthias Asperup og Nick Olesen blev testet positiv for coronavirus ved ankomsten til vinter-OL i Beijing. De positive test medfører, at de to spillere foreløbig ikke kan være en del af den danske delegation og er isoleret på et hotel. Danskerne har dog taget fem reservespillere med til Kina, så træningen inden den første kamp mod Tjekkiet på onsdag i næste uge kan foregå optimalt.

