Liverpools store stjerner er på kollisionskurs i Afrika

Fodbold. Senegal er første finalist ved Africa Cup of Nations i Cameroun efter en sejr på 3-1 over Burkina Faso. Samtlige mål blevet scoret i de sidste 20 minutter. Liverpool-stjernen Sadio Mane satte punktum, da han scorede 3-1-målet ved at afslutte et kontraangreb til perfektion. I finalen venter Cameroun eller Egypten – med Sadio Manes klubkammerat Mohamed Salah på holdet – på senegaleserne, der aldrig tidligere har vundet det afrikanske mesterskab. Cameroun og Egypten spiller i aften deres semifinale, der allerede er et stort tema. Egypterne har nemlig klaget over dommerpåsætningen.

