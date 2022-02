Mads Pedersen forsvarer sin førertrøje med en 2.-plads

Cykling. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) fortsætter med at vise forrygende form på de franske landeveje. Efter onsdagens sejr var den 25-årige danske eksverdensmester tæt på igen på den 155 km lange 2. etape i Etoile de Bessèges. Mads Pedersen angreb på stigningen i finalen, men måtte denne gang se sig overtrumfet på de sidste meter af den franske sprinter Bryan Coquard, der i denne sæson er skiftet til fra B&B Hotels til Cofidis og noteredes for sin første sejr i godt halvandet år. Mads Pedersen fører fortsat sammenlagt og er nu 17 sekunder foran franskmanden Mathie Burgaudeau (TotalEnergies). I Volta Valenciana skiftede førertrøjen heller ikke indehaver efter 2. etape, og den bæres fortsat af den unge belgier Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), der havde overskud til i finalen at sætte højt tempo og bane vejen for sin hollandske holdkammerat Fabio Jakobsen, der var fuldstændig suveræn i finalen og sejrede foran colombianeren Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) og italieneren Elia Viviani (Ineos Grenadiers).

Håndbold. Det er en gammel drøm, der går i opfyldelse, siger landsholdsmålmanden Sandra Toft om næste sæsons skifte fra f