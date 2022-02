Viborg hyrer ny træner. Men hvad med den gamle?

Fodbold. Superligaklubben Viborg FF har ansat Jacob Friis som cheftræner med øjeblikkelig virkning. Friis har en fortid som AaB-træner og afløser Lars Friis, der for nylig skrev kontrakt med AaB fra 1. august. Hvad der nu skal ske med Lars Friis, er uvist. 45-årige Jacob Friis kommer fra et job i DBU som cheftræner for kvindernes U19-landshold. Den nye cheftræner er allerede ankommet til Viborgs træningslejr i spanske Alicante, og vil stå i spidsen for holdets træning fra fredag.

»Spillestilen og udtrykket i klubben er helt på bølgelængde med mit eget fodboldsyn, og der er en stræben efter hele tiden at blive bedre både individuelt og kollektivt, som jeg synes er utroligt spændende. Der er store ambitioner her, og det vil jeg gerne være en del af«, siger Jacob Friis.

Olympisk. Tre sportsgrene er i alvorlig fare for at blive sløjfet fra det olympiske program ved sommerlegene i Los Angeles i USA i 2028. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) er i disse dage forsamlet i forbindelse med vinter-OL i Beijing i Kina, og herfra meddeles det, at boksning, vægtløftning og moderne femkamp i første omgang ikke er kommet gennem nåleøjet til legene om seks et halvt. Til gengæld er der garanteret plads til skateboarding, sportsklatring og surfing, mens boksere, vægtløftere og moderne femkæmpere er sat i venteposition frem til 2023, hvor de tre sportsgrene eventuelt kan blive tilføjet det olympiske program. Boksesporten har gennem årtier været plaget af korruption i det internationale forbund AIBA, mens vægtløftningen fortsat har alvorlige dopingproblemer. Moderne femkamp har været i krise siden OL i Tokyo sidste år, da