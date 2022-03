»Det hjælper at høre, at jeg ikke er alene om at have det sådan, og at der er andre atleter, der er kommet igennem det samme. At det ikke behøver at holde én tilbage«

Lærke Marie Olsen er Danmarks store judohåb. Men uden for judomåtten kæmper hun en anden kamp. En kamp mod ocd og angst. En kamp, som sommetider har fået hende til at tvivle. For selv om judoen er hendes frirum, kan presset og forventningerne få tankerne til at løbe løbsk.