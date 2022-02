Først vandt svensk fænomen dobbelt guld til OL. Så gav han alle andre muligheden for at gøre ham kunsten efter

Drik piskefløde mellem træningerne. Spis chips, til du falder i søvn. Løb 100 kilometer, eller cykl 6-7 timer om dagen. I et opsigtsvækkende skøjteløbsmanifest beskriver den dobbelte OL-guldvinder Nils van der Poel, hvad der skal til for at sætte verdensrekorder.