Uefas tætte dans med Putin udstiller igen, at intet er vigtigere for fodboldens elite end penge

Fra flere sider er der et ønske om, at Rusland skal fratages Champions League-finalen på Gazprom Arena i Sankt Petersborg. Men det afviser Uefa i øjeblikket. Netop statsejede Gazprom pumper årligt et trecifret millionbeløb ind i Uefa som storsponsor, skriver Søren Lissner i denne analyse.