Christian Eriksen har fået den præcise årsag til hjertestoppet at vide – men han ønsker at holde det for sig selv

Christian Eriksen har fået vished om, hvad der præcist var grunden til, at han fik hjertestop mod Finland, men han ønsker at holde det for sig selv. Han glæder sig mest af alt til at fuldende cirklen og atter være tilbage i Parken på tirsdag.