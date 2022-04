Hun blev fyret ved bagagebåndet efter en 14 timer lang flyvetur hjem fra VM i Kina. I sidste uge blev hun en ny generations stemme blandt fodboldpolitikerne

Det åbenlyse svar er den særdeles ombejlede Borussia Dortmund-angriber Erling Braut Håland, der for tredje sæson i træk holder et scoringsgennemsnit på lige knap 1,00. Eller er det Olympique Lyon-angriberen Ada Hegerberg, som efter fem års protest-eksil fra det norske kvindelandshold for et par uger siden bekendtgjorde, at hun igen er klar til at spille for Norge?