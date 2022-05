21 dages pinsler op og ned ad bakke: Selv i løbsbiblen finder du ingen trøst – det lærte jeg på den hårde måde

Ruten for årets Giro har været helt exceptionel. Sprinterne må kæmpe endnu mere, hjælperytterne må æde mere vind for at beskytte deres kaptajner, og selv klassementsfolkene drænes. Den italienske rundtur er på mange måder mere uforudsigelig end Tour de France, skriver Brian Vandborg i denne klumme.