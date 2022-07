Pernille Harder: Det ser jo ud, som om kvinder skal have dårligere vilkår end mænd, bare fordi de er født som kvinder – hvorfor?

Da kvindelandsholdets største profil som barn drømte om at blive professionel fodboldspiller, var det en mulighed, der var forbeholdt de ganske få. I dag glæder hun sig over, at unge piger kan forfølge sådan en karriere uden nødvendigvis at være blandt de allerbedste.