Er han modig eller hasarderet? Klubformand skal få en af verdens største fodboldklubber ud af økonomisk suppedas

Billboardet viste også andre billeder — et af en håndfuld F.C. Barcelona-spillere og et af holdets træner, Xavi Hernández — men vendte hurtigt tilbage til Laporta. Synet af den smilende klubformand i centrum af verdens gamblinghovedstad var måske det stærkeste symbol på det økonomiske rod, som F.C. Barcelona befinder sig i, og på den grænseløse selvtillid hos manden, der siger, at han ved, hvordan det kan fikses.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her